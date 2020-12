Catania, Tacopina-SIGI accordo raggiunto: l’italo-americano sarà il nuovo proprietario del club

Joe Tacopina-Catania, ci siamo.

Il noto imprenditore italo-americano ed ex presidente del Venezia e SIGI hanno raggiunto l’accordo definitivo per la cessione del club etneo: a darne certezza è stato l’avvocato Giovanni Ferraù – fra i principali esponenti fra i soci di SIGI – che tramite i propri canali social ha indicato il 9 gennaio come la data del closing per il passaggio delle quote del club.

“Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti, SIGI e il gruppo Tacopina hanno raggiunto l’accordo per la cessione del Calcio Catania. Le parti hanno fissato la data del 9 gennaio 2021 per l’esecuzione dell’accordo. La cessione definitiva avverrà subito dopo!”, si legge.

Dunque, dopo diversi mesi di viaggi e incontri, i tifosi del Catania sono, ormai, vicinissimi al momento tanto sperato. Resta solo da capire, quale sarà il nuovo organigramma societario, con Sean Largotta, Giovanni Gardini e Dante Scibilia certi che saranno figure di vertice nel futuro del club rossazzurro.