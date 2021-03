Catania-Palermo, i rosanero (in dieci) sbancano il ‘Massimino’: l’esultanza di Moris Carrozzieri sui social

Il Palermo torna a vincere nel derby contro il Catania.

La formazione rosanero ha ottenuto un successo di fondamentale importanza in quel del ‘Massimino’, riuscendo in dieci uomini a conquistare tre punti storici contro la compagine rossoazzurra. Corsa, impegno ma soprattutto grande grinta sono state le armi della squadra di Giacomo Filippi, ritrovatosi a guidare un organico allo sbando e con una situazione di classifica certamente complicata. In tanti a festeggiare questo incredibile successo, anche ex giocatori rosanero rimasti comunque legati ai colori della franchigia di Viale del Fante. Tra questi Moris Carrozieri, che tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ha voluto esultare alla sua maniera per la vittoria del Palermo in casa degli storici rivali etnei.

Di seguito il post in questione.