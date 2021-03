Catania-Palermo, festeggiamenti social per i rosanero: da Accardi a Pelagotti, tutta la squadra celebra Santana!

Il Palermo espugna il ‘Massimino’ di Catania.

Una vittoria che vale tre punti d’oro per la formazione rosanero, riuscita in dieci uomini a battere il Catania nello storico derby di Sicilia. In seguito alla vittoria con il risultato finale di 0-1 molti tra i giocatori di Giacomo Filippi hanno voluto festeggiare il vero e proprio uomo copertina della sfida: Mario Alberto Santana. Il classe ’81 argentino ha deciso il match contro gli etnei con un gran gol al volo che ha permesso ai suoi di prevalere sulla franchigia rossoazzurra, al termine di una gara comunque equilibrata. Ecco tutte le esultanze pubblicate sui rispettivi profili Instagram dai calciatori del Palermo.