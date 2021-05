Catania, omicidio Raciti: Speziale e Micale condannati a risarcire 15 milioni

Quindici milioni di risarcimento danni alla Presidenza del consiglio dei ministri e al ministero dell’Interno: è quanto prevede la sentenza emessa dalla terza sezione civile del Tribunale di Catania nei confronti di Antonio Speziale e Daniele Micale, i due ultrà rossazzurri condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo Filippo Raciti, avvenuto il 2 febbraio del 2007 nel pre-gara di Catania-Palermo.

Secondo il Tribunale di Catania i fatti accaduti in occasione del derby siciliano “hanno sicuramente leso l’immagine dello Stato come apparato atto a reprimere e prevenire scontri e tafferugli”.

La sentenza condanna al pagamento Daniele Micale e Antonino Speziale condannati rispettivamente a 11 e a 8 anni di reclusione per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo Filippo Raciti. Nell’esposto l’Avvocatura dello Stato sottolinea come il ministero dell’Interno ha “patito un evidente pregiudizio di natura patrimoniale consistito nelle indennità e nelle erogazioni corrisposte alla vedova e agli orfani del dipendente deceduto”.

Inoltre, “la presidenza del Consiglio dei ministro e il Viminale hanno altresì subito danni di natura non patrimoniali consistiti nella grandissima eco internazionale che ha avuto la vicenda“. “Nel caso in oggetto – scrive il tribunale civile nella sentenza – in sede penale, sono stati prodotti articoli di giornale sulla vicenda, cui anche in questa sede si fa riferimento, dai quali emerge il rilievo internazionale degli eventi occorsi. Deve chiarirsi che già tale voce di danno è stata riconosciuta in sede penale, sotto forma di provvisionale, a carico del solo Micale Daniele Natale per 50 mila euro”.

Il tribunale ha inoltre disposto “la condanna di Antonino Speziale e Daniele Micale, in solido, al pagamento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero degli Interni di 15.063.339,66 euro”, più il pagamento delle spese legali.