Catania, la Juventus fa sul serio per Pecorino: ecco l’offerta di Paratici per il gioiellino del club di Tacopina

La Juventus non abbandona la pista Pecorino.

Non sono passate inosservate le prestazioni di Emanuele Pecorino, centravanti classe ’01 in forza al Catania, reduce da un convincente avvio di stagione con la maglia rossazzurra. Più nello specifico sul talentuoso centravanti etneo, nelle ultime settimane, sarebbe piombata con convinzione la Juventus. Sul tavolo, secondo quanto riportato dal “Catanista”, sarebbe già al vaglio un’offerta di un milione di euro più bonus – legati ai gol del classe ’01, ma anche al suo esordio in prima squadra entro 5 anni – per un totale dell’operazione che potrebbe avvicinarsi ai 2 milioni di euro.

Il Catania riflette, ma la risposta dei rossazzurri dovrà pervenire entro i prossimi due giorni: la Juventus, infatti, avrebbe concesso al club siciliano solo 48 ore per accettare o meno l’offerta. In caso di rifiuto, Paratici, virerà su altri profili abbandonando – almeno per il momento – la pista Pecorino.