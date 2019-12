Catania, il clamoroso messaggio del club ai calciatori: “Trovatevi una squadra. La situazione debitoria…”

Qual è l’attuale situazione del Calcio Catania?

E’ questa la domanda che da svariati mesi aleggia nelle menti dei tifosi etnei, ben consapevoli del momento particolarmente delicato vissuto dal club rossazzurro, dichiarato ufficialmente in vendita dal patron Antonino Pulvirenti dopo le difficoltà finanziarie riscontrate negli ultimi anni. Situazione che ha innescano una serie di polemiche culminate con l’aggressione dell’amministratore delegato Pietro Lo Monaco da parte del leader storico degli Irriducibili – parte integrante della Curva Sud.

Ad aggiungere benzina sul fuoco, il clamoroso messaggio inviato dalla società, pubblicato da “Tuttoc.com”, e recapitato ad alcuni dei propri tesserati in questi giorni festivi. Missiva in cui, il club, sottolinea e conferma le proprie difficoltà economiche.

“Cari ragazzi nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della ns. Società. Il Calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vs. comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa”.