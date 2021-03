Catania, Francesco Baldini è il nuovo allenatore: la nota ufficiale del club etneo

Ribaltone in panchina in casa Catania.

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: il tecnico Giuseppe Raffaele, e con lui anche il suo vice Giuseppe Leonetti, sono stati sollevati dal proprio incarico dalla dirigenza etnea. Fatale, per i due dirigenti, la sconfitta di ieri pomeriggio contro la Turris: la seconda consecutiva. A comunicarlo con una nota è stata la stessa società rossazzurra. Da oggi la squadra è affidata al nuovo tecnico Francesco Baldini. Di seguito la nota del club etneo.

Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Francesco Baldini, nato a Massa il 14 marzo 1974.

Dopo gli esordi da tecnico alla guida delle formazioni Allievi Nazionali e Primavera del Bologna, nel 2015 ha condotto il Sestri Levante alla vittoria dei playoff di Serie D. Nelle stagioni successive, il debutto in Lega Pro con la Lucchese e un’altra affermazione nei playoff di Serie D, con l’Imolese. Nel 2017/18, la Roma Under 17 guidata da Francesco Baldini si laurea Campione d’Italia e vince la Supercoppa di categoria. In seguito, le esperienze con la squadra Primavera della Juventus, nel 2018/19, e con il Trapani in B nella prima parte della stagione 2019/20.

“È un tecnico giovane, molto preparato e determinato, lo accogliamo con grande fiducia – spiega l’amministratore unico Nico Le Mura – e siamo certi che saprà sfruttare la preziosa opportunità che gli viene concessa in una piazza prestigiosa: Catania merita il massimo, tenendo conto dell’enorme affetto e della sincera partecipazione emotiva di decine di migliaia di persone. Si tratta di una scelta condivisa con Joe Tacopina, con il quale sono costantemente in contatto per calibrare ogni intervento sulla squadra e sulla società tenendo conto del preliminare, dei passaggi opportuni in vista del closing e della necessaria programmazione futura. Al nuovo allenatore e all’intero staff tecnico della prima squadra rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”