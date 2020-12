Catania, Ferraù (Sigi): “Trattativa con Tacopina ok! Debiti? Ostacolo superato, c’è solo un problema”

“Catania? La trattativa con Tacopina è in stato avanzatissimo”.

Lo ha annunciato l’avvocato Giovanni Ferraù. Nel mese di ottobre, il noto avvocato italo-americano, Joe Tacopina, ha presentato la prima offerta ufficiale di acquisto per il Catania Calcio. La trattativa con la Sigi sembra ormai in dirittura d’arrivo, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nel mese di dicembre. A darne conferma, è stato proprio il presidente della Sigi, intervenuto ai microfoni di Telecolor: “L’unico problema forse è legato alla questione Covid per il rientro in Italia di Tacopina. Conoscendolo, il piacere di essere presente per la firma di suo pugno è unico. Debiti? Erano l’ostacolo principale ma sono problemi superati, è stata trovata l’intesa che rientra in un più ampio accordo di ristrutturazione del debito. Gli obiettivi a breve termine sono stati raggiunti e abbattuti in tutti i sensi”.

Non solo Tacopina interessato al club rossoblu: “Ultimamente qualche interesse nei confronti del Catania è stato manifestato anche da altri soggetti ma noi siamo concentrati sull’affare Tacopina. A conferma dell’ottimo lavoro svolto, con una squadra ben messa in classifica, un debito ridotto notevolmente, una città meravigliosa e unica. Adesso si sono risvegliati, il 23 luglio dormivano ma c’era Sigi a concludere il salvataggio”.

Chiosa finale sul futuro del Catania: “L’idea nostra è che il Catania debba avere una proprietà forte economicamente da farci tornare subito in Serie B, possibilmente anche quest’anno, e poi perchè no in A l’anno successivo. Se questo passa anche da un apporto locale fondamentale di qualche membro di Sigi per dare continuità a quel che di buono è stato fatto finora sarebbe meglio”, ha concluso Ferraù.