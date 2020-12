Caso Suarez, la Juventus e quelle intercettazioni: “Paratici più famoso di Mattarella”

Non arrivano buone notizie in casa Juventus.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata ormai da qualche mese, in pochi si sono dimenticati del caso Luis Suarez e del presunto esame illecito che lo avrebbe potuto far approdare in bianconero. Le indagini svolte nel corso degli ultimi mesi si sono concentrate in maniera scrupolosa e specifica su un’ ipotetica ‘promessa di utilità’ che – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – sarebbe uno dei maggiori capi d’accusa per la società di Andrea Agnelli e per l’Università per stranieri di Perugia. Il gip Piercarlo Frabotta e il pm Raffaele Cantone hanno così presentato un documento ufficiale che spiegherebbe nel dettaglio la situazione in essere: «È intuitivo che i numerosi illeciti volti a favorire la certificazione di Suarez e il suo tesseramento da parte della Juventus siano stati commessi dagli indagati con la prospettiva di ricavarvi per sé stessi o per altri delle utilità. […] Gli indagati hanno affermato nelle conversazioni captate di essere mossi dalla volontà di di procurare vantaggi al loro stesso Ateneo, che sarebbero derivati dai buoni rapporti instaurati con la Juventus grazie al trattamento di favore riconosciuto a Suarez. In diversi passaggi delle intercettazioni si parla di un possibile accordo che la Juventus sarebbe stata disposta a stipulare con l’UniStra per future collaborazioni».

Di seguito le intercettazioni telefoniche in questione, che hanno coinvolto prima Maurizio Oliviero e Simone Olivieri e poi l’avvocato Maria Turco in vivavoce con i legali Chiappero e De Biasio:

ORE 15.24

Oliviero: «Io per rapporti storici conosco un po’ per dire la dirigenza della Juve e per una serie di questioni il nostro centravanti che sta arrivando da Barcellona»

Olivieri: «Sii»

Oliviero: «Suarez»

Olivieri: «Ok»

Oliviero: «Allora la Juve va ovviamente a parlare per il famoso test B1».

Olivieri: «Si c’ho pensato ieri a sta cosa»

Oliviero: «Allora mi chiama questo mio amico di Barcellona dal Consolato… mi dice “Maurizio so che tu li conosci, loro chiedono a noi, se mettete in moto una cosa perché qui prima del 12-13 ottobre non gli potremo mai fare il test…quindi…”».

Olivieri: «Eh, ma noi glielo facciamo ad hoc»

Oliviero: «Esatto…allora io gli ho detto “ferma tutto perché io questa cosa la voglio fare a Perugia”.

Olivieri: «Per me è assolutamente fattibile»

ORE 17.34

Oliviero: «Tutto a posto, ne ho parlato con lei (rettore) e ho comunicato alla Juve… io a questo punto li metterei in contatto con te»

Olivieri: «Perfetto, grazie».

ORE 17.52

Oliviero: «Allora mi ha appena telefonato Paratici, mi ha detto “va bene allora scelgono Perugia e non Siena”».

Olivieri: «Perfetto» […]

Oliviero: «Domani mattina Paratici mi darà il loro contatto interno» […] «Mi raccomando Simò perché noi qui ce giochiamo anche l’immagine».

8 SETTEMBRE, ORE 13.46

[…] Avvocati: «Un’ultima domandona che poi è una domandona da un milione di dollari. Quando potrebbe poi sostenere questo esame?».

Olivieri: «Io credo che dovremmo organizzare probabilmente, fare un decreto, una sessione straordinaria proprio limitata a questo caso perché altrimenti avremo una sessione il 21 settembre, non so se i tempi sono congrui».

Avvocati: «Un po’ prima sarebbe meglio, per quello che chiedevo anche il corso eventualmente. Io lo farei iniziare anche domani! Anche oggi fosse per noi».

ORE 14.11

Una nuova telefonata tra l’avvocato Turco, Olivieri e Lorenzo Rocca con già altri dettagli dell’esame.

Olivieri: «Allora noi abbiamo questi paletti, nel senso che se vogliamo far valere l’esame solo in modalità orale e causa emergenza covid è approvato dal Ministero degli Interni. A tutti gli effetti purtroppo l’esame si deve svolgere sul territorio italiano» […]

Turco: «Quindi da voi a Perugia?».

Olivieri: «Dovrebbe venire qui da noi a Perugia… sarebbe l’ideale perciò garantiamo migliore operatività e quant’altro. Poi noi naturalmente abbiamo la sessione ordinaria il 22 settembre, se io immagino che in queste vicende ci sia una certa fretta, una certa urgenza».

Turco: «Esatto…tanta tanta». […] Rocca: «L’esame si svolge in presenza, c’è una commissione composta da due esaminatori dei quali uno sarei volentieri io […] Il calciatore qualcosa in italiano lo sa dire?».

Turco: «Io spererei assolutamente di sì però partiamo dal presupposto che dobbiamo fargli una roba… da principianti perché…».

Olivieri: «Sì assolutamente».

Turco: «Io il livello di conoscenza richiesto non lo conosco».

Olivieri: «No no ma a questo ci pensiamo noi…» […]