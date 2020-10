Casertana, Fedato firma un biennale: l’attaccante era stato sondato dal Palermo. Il comunicato

Francesco Fedato è un nuovo giocatore della Casertana.

L’attaccante classe ’92, profilo sondato dalla dirigenza del Palermo per rinforzare l’organico a disposizione di Roberto Boscaglia, ha firmato un contratto biennale con i rossoblu, club che milita in Serie C, Girone C: Fedato, dunque, nel corso di questa stagione sfiderà proprio i rosanero. A diramare la notizia è stato proprio il Catanzaro, con una nota ufficiale apparsi sul proprio sito di riferimento.

Di seguito, il comunicato in questione.