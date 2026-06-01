Continua il valzer delle panchine tra Serie A e Serie B. Sono tante le squadre che cambieranno guida tecnica, per insoddisfazione nei risultati sportivi e per un nuovo capitolo del progetto. Tra queste si parla di un cambiamento inaspettato: quello della Carrarese. L'allenatore dei toscani, Antonio Calabro, starebbe meditando l'addio al club.

Le proposte

La Carrarese sta tentando in tutti i modi di convincere Calabro a rimanere sulla panchina, in modo tale da proseguire l'ottimo lavoro svolto nelle ultime due stagioni. Il tecnico, che ha saputo creare una squadra rodata e adatta alla categoria, con salvezze relativamente tranquille nelle ultime due stagioni, potrebbe infatti lasciare per un'altra squadra di cadetteria. La dirigenza avrebbe proposto il rinnovo contrattuale, ma sarà Calabro a decidere il suo futuro. Le proposte non mancano: si parla di un forte interesse dell'ambizioso Padova, oltre alle retrocesse Cremonese e Pisa, che avrebbero chiesto informazioni. Al momento il futuro di Calabro dovrebbe essere lontano da Carrara, ma le proposte di rinnovo potrebbero convincere l'allenatore a rimanere almeno un'altra stagione. Sono giorni piuttosto movimentati in Serie B, con il valzer delle panchine che continua a suonare incessantemente. Nei prossimi giorni si saprà con certezza il futuro di Calabro, pronto a lasciare Carrara per tentare la fortuna in qualche piazza di alto rango. Allo stesso tempo, è altrettanto probabile un dietrofront in caso di corposa proposta di rinnovo.

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