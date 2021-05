Cardiff, la gioia di Sol Bamba: l’ex Palermo sconfigge il cancro. Il suo messaggio sui social…

Dopo mesi burrascosi, torna il sereno per Sol Bamba.

Solo qualche mese fa il centrale difensivo del Cardiff City aveva spiazzato tutti con una notizia a dir poco sconvolgente: tramite i canali ufficiali del club inglese, il giocatore, aveva infatti annunciato di avere un linfoma che lo avrebbe presto costretto ad intraprendere un percorso di chemioterapia.

La notizia relativa alla sua malattia, che colpisce in particolare il sistema linfatico e di conseguenza numerose ghiandole presenti in diverse parti del corpo, aveva rappresentato un durissimo colpo sia per Bamba che per i Bluebirds. Oggi l’ex Palermo, approdato in maglia rosanero nell’ormai lontano 2014 – quando sotto la gestione di Beppe Iachini collezionò una sola presenza con il club siciliano, ha reso noti importanti aggiornamenti sulle proprie condizioni di salute. Bamba, infatti, ha annunciato di avere ufficialmente sconfitto il cancro. Una notizia attesissima che ha riempito di gioia numerosi tifosi e addetti ai lavori che, prontamente, si sono stretti in un caloroso abbraccio virtuale al centrale difensivo che adesso può finalmente tornare a sorridere dopo mesi complicati.

“Ciao a tutti, solo un breve messaggio per informarvi che ora sono libero dal cancro! Ovviamente è una notizia incredibilmente commovente per me e la mia famiglia, siamo al settimo cielo in questo momento. Voglio davvero ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato, che sia stato con un commento, un messaggio, un like o qualsiasi altra cosa, che sicuramente mi ha dato una forza extra per affrontare tutto questo. Soprattutto, voglio ringraziare la famiglia del SSN che si è presa così tanta cura di me, sarò sempre grato per quanto fatto. Grazie a tutta la mia famiglia, ai miei amici e, naturalmente, al club e a tutti coloro che lavorano nel mondo del calcio che mi hanno aiutato ad affrontare questa sfida. Auguro a tutti voi una buona giornata e spero di rivedervi presto in campo. Sol”.