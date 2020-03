Capuano-Mediagol: “Calcio e Coronavirus, stop tardivo. Nuovo Palermo? Vi dico la mia. Liverani e Corini…”

Intervista realizzata da Massimiliano Radicini e Giulia Marraffa

Bandiera del Catania, ma con un passato in rosanero alle spalle, Ciro Capuano, arrivò in Sicilia nel 2006, alla corte del Palermo di Francesco Guidolin. Una parentesi, quella al club dell’allora patron Maurizio Zamparini, durata quasi tre stagioni, durante la quale, tuttavia, tra ballottaggi e cambi di allenatore, il giocatore non riuscì a spiccare, tanto da essere ceduto nel corso del mercato di riparazione al Catania. L’ avventura a tinte rossazzurre, dal 2009 al 2015, fu invece gloriosa, tanto che il terzino collezionò 134 presenze e due reti, togliendosi anche qualche soddisfazione: dalla vittoria per 4-0 nel derby al “Renzo Barbera” all’eurogol realizzato a San Siro contro il Milan. Il classe ’81, dopo avere appeso le scarpette al chiodo, al termine dell’avventura tra le fila della Lucchese, ha dato inizio al percorso per diventare direttore sportivo e, ad oggi, si trova nella dirigenza dei dilettanti del Pietrasanta. L’ex difensore, nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it, si è soffermato sull’emergenza Coronavirus; l’epidemia, dal focolaio di Wuhan in Cina, si è estesa fino in Europa. L’Italia è uno dei paesi con il maggior numero di contagiati e di decessi legati alle complicazioni dei sintomi del virus. Il mondo del calcio ne sta subendo le conseguenze. I campionati di ogni livello, infatti, sono stati sospesi per evitare la diffusione del CoVid-19, che ha coinvolto in prima persona anche diversi giocatori professionisti. E non solo. Capuano, inoltre, ha parlato del nuovo Palermo, rinato sotto la guida del duo Mirri-Di Piazza a seguito del fallimento, del tecnico rosanero Rosario Pergolizzi, e della lotta Scudetto in Serie A.

