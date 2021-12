Caos Catania, parla Pippo Baudo: “Non mi fido della Sigi. Rimpiango Massimino”

Sulla difficile situazione societaria si è espresso anche lo storico presentatore della RAI

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Italsportpress, lo storico volto della televisione italiana ha espresso il dispiacere che può provare un catanese nei confronti di una situazione societaria così complicata: "Quello che sta succedendo al Calcio Catania è un vero macello, è la fine del club e di riflesso anche della città che non vive un momento esaltante. Se la Sigi riuscirà a versare i 660mila euro entro il 2 gennaio? Mi auguro di sì e che trovino questi soldi ma temo che non ce la faranno. Hanno rovinato anche Torre del Grifo che era un gioiello della nostra città. Non ho fiducia in questi personaggi. Piuttosto che l'imprenditore locale, io mi augurerei che a prendere il Catania fosse un fondo oppure un importante industriale straniero. A Catania nessuno vuole assumersi la responsabilità di rigenerare il club etneo".