Calciomercato Valencia, Reina torna in Italia: l’ex Napoli ha deciso il suo futuro, domani la firma

Pepe Reina torna in Italia, niente Valencia per il portiere spagnolo.

Sfumata la trattativa che vedeva il calciatore nativo di Madrid tornare a giocare in Liga vestendo la maglia del Valencia. Il corteggiamento del club bianconero non è bastato a convincere il giocatore che nell’ultima stagione è stato mandato in prestito all’Aston Villa, in Inghilterra. Per lui, nel massimo campionato inglese, dodici presenze e venti reti subite con la maglia del club di Birmingham. Confermate, dunque, le indiscrezioni della stampa spagnola delle scorse ore che prevedevano la scelta del portiere spagnolo.

Tutto pronto per il suo rientro in Italia e il suo ritorno in Serie A: secondo quanto riporta il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito di riferimento, domani Pepe Reina firmerà un contratto biennale con la Lazio di Simone Inzaghi. L’accordo con il Milan, che detiene il cartellino dello spagnolo, sembrerebbe essere giunto ad una conclusione e così Reina potrà vestire la maglia biancoceleste. La Lazio del patron Claudio Lotito ha scelto lo spagnolo come secondo portiere, alle spalle del titolare Thomas Strakosha, così da programmare al meglio la prossima stagione che vedrà protagonisti proprio i capitolini al ritorno in Champions League.

