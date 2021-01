Calciomercato Torino, Vagnati incontra l’agente di Sanabria: Nicola vuole l’attaccante paraguaiano, ecco i possibili scenari

Tonny Sanabria si avvicina al Torino.

L’attaccante paraguaiano con un passato al Genoa sembra sempre più propenso a lasciare il Real Betis in questa finestra di calciomercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale spagnolo Sport, il centravanti gradirebbe la destinazione granata e avrebbe spinto affinché il suo entourage potesse trovare rapidamente un accordo con la società del patron Cairo. Un trasferimento che, dovesse davvero concretizzarsi, darebbe al neo allenatore dei piemontesi Davide Nicola uno dei suoi fedelissimi proprio ai tempi in cui era alla guida del Grifone.

Calciomercato Napoli, l’ex elettricista che ha stregato De Laurentis: ecco chi è Boulaye Dia, l’attaccante che tallona Mbappè in Ligue 1

Calciomercato Atalanta, Papu Gomez è del Siviglia: ufficialità e ringraziamento da parte dei nerazzurri. Il comunicato

Un innesto che darebbe nuova linfa al reparto offensivo del Toro, vista la situazione di classifica non facile caratterizzata da un inizio di campionato al di sotto delle aspettative del club. Il Real Betis sarebbe inoltre intenzionato ad impostare un’eventuale cessione con un operazione a titolo definitivo, in modo tale da poter incassare un cifra che possa andare a sistemare il saldo degli spagnoli in bilancio. Un fattore assolutamente da non sottovalutare, considerando la forte volontà di Sanabria di voler raggiungere Nicola il più velocemente possibile per dare una mano ad una squadra che, finora, è sembrata estremamente sterile vicino alla porta avversaria. Gabriele Giuffridda – agente del giocatore – avrebbe già avuto un incontro preliminare con il direttore sportivo del Torino Vagnati, al quale ne seguirà certamente un secondo nel quale le due parti cercheranno di chiudere l’affare.