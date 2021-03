Calciomercato Torino, il futuro di Belotti è un rebus: Milan e non solo, ecco i club sulle tracce dell’ex Palermo

Rebus Andrea Belotti.

Sampdoria-Torino, Ranieri: “I granata buonissima squadra, hanno spirito battagliero. Irrati al Var? Rispondo così”

Bomber, capitano e vero trascinatore: tutto questo è per il Torino del patron Urbano Cairo l’ex attaccante del Palermo. Andrea Belotti è il prototipo del centravanti per eccellenza ed a testimoniarlo sono anche le parole al miele che, qualche tempo fa, espresse Hernàn Crespo per elogiare il calciatore classe 93′. “Nel calcio di oggi ci sono pochissimi giocatori che riescono a far venire la pelle d’oca quando li guardi giocare. Belotti è uno di questi. Non è solo molto forte, ma sa trasmettere tanto alla propria squadra, ai compagni, ai tifosi e a tutti gli appassionati di pallone“. In questi giorni di fuoco per il club granata, il futuro dell’ex attaccante dell’Albinoleffe sembra vacillare come tutte le altre certezze che Cairo aveva costruito in seno al Torino da diversi anni a questa parte.

Torino, fiocco rosa in casa Belotti: l’ex attaccante del Palermo diventa papà! L’annuncio su Instagram…

Secondo quanto infatti riportato dal noto quotidiano torinese Tuttosport, il futuro di Andrea Belotti con la maglia granata sembra essere un grande rebus. Il Torino di Davide Nicola sta lottando per evitare una clamorosa retrocessione che costerebbe cara al club in quanto sarebbe anch’essa un fattore determinante per le sorti del prosieguo della carriera del Gallo. Sulle tracce dell’ex Palermo una delle favorite sarebbe il Milan di Stefano Pioli che, data l’età che incombe minacciosa su Zlatan Ibrahimovic e le condizioni non ottimali di Mario Mandžukić, è alla concreta ricerca di un centravanti ed il nome di Belotti sarebbe, insieme a quello di Dusan Vlahovic, uno dei più caldi delle ultime ore.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Vlahovic: Maldini studia il colpo dalla Fiorentina. Le ultime

Tra gli altri club interessati all’acquisizione del cartellino del centravanti italiano ci sarebbero anche l’Atletico Madrid, la Roma, il Napoli e l’Inter: tutte grandi squadre che, di certo, potrebbero fare gola ad Andrea Belotti. “Evitare la B, e costruire attorno al numero 9 una squadra che abbia per orizzonte la partecipazione una tantum alle coppe europee, è il passaggio ineludibile che tocca al presidente, per tentare la strada del prolungamento con l’attaccante“, evidenzia Tuttosport in edicola oggi. Seguiranno aggiornamenti..