Calciomercato Torino, Belotti in partenza? La situazione

Rebus Andrea Belotti.

Bomber, capitano e vero trascinatore: tutto questo è per il Torino del patron Urbano Cairo l’ex attaccante del Palermo. Andrea Belotti è il prototipo del centravanti per eccellenza ed a testimoniarlo sono anche le parole al miele che, qualche tempo fa, espresse Hernàn Crespo per elogiare il calciatore classe 93′. “Nel calcio di oggi ci sono pochissimi giocatori che riescono a far venire la pelle d’oca quando li guardi giocare. Belotti è uno di questi. Non è solo molto forte, ma sa trasmettere tanto alla propria squadra, ai compagni, ai tifosi e a tutti gli appassionati di pallone“. Oggi più che mai, il profilo tecnico-tattico dell’ex Albinoleffe fa gola a molti top club italiani e non solo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, l’ex attaccante del Palermo potrebbe migrare verso altri lidi maggiormente ambiziosi. La Roma dei Friedkin sembra essere il porto in cui il Gallo potrebbe approdare. Resta di fondamentale importanza la volontà del classe 93′, ma soprattuto l’offerta che verrà attentamente valutata dal patron Cairo. Un fattore chiave è che Belotti non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Torino e, pertanto, il presidente granata potrebbe lasciarsi convincere in caso di un’offerta allettante. Seguiranno aggiornamenti..