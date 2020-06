Calciomercato Serie D, Trento a caccia di un centravanti: nel mirino Gianni Ricciardo. I dettagli

Prime mosse.

Inizia a muoversi qualcosa nel calciomercato di Serie D, dopo la decisione di Federazione e Lega Nazionale Dilettanti di interrompere i campionati promuovendo in C le prime di ogni girone. Tra le squadre che invece si affacciano alla quarta serie c’è il Trento, con una società ambiziosa e che non ha intenzione di essere una comparsa. Il club gialloblù è infatti alla ricerca di un centravanti che possa garantire un importante numero di gol.

Calciomercato Palermo, l’agente di Caccetta e Ricciardo: “Parlato con Sagramola e Castagnini”

Secondo quanto riportato da Il Corriere del Trentino, nel mirino della società di via Sanseverino sarebbero finiti diversi attaccanti di categoria. Aliù è ormai ad un passo dal diventare un aquilotto, mentre e ancora tutto fermo per quanto concerne l’ex Mantova Luigi Scotto. Proprio in virtù di questa fase di stallo nelle ultime ore il Trento avrebbe mostrato interesse per Gianni Ricciardo, centravanti messinese che vedrà scadere il suo contratto col Palermo il prossimo 30 giugno. Scotto è la prima scelta, Ricciardo l’alternativa.