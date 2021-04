Calciomercato Serie A, Icardi può tornare in Italia: cifre e dettagli per il bomber del PSG

Futuro dai contorni indefiniti per Mauro Icardi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del noto quotidiano torinese Tuttosport, Maurito Icardi potrebbe riapprodare nello Stivale. L’attuale centravanti del Paris Saint Germain non rientrerebbe più nei piani del club parigino data l’elevata concorrenza nel reparto più avanzato della squadra di Mauricio Pochettino. I possibili scenari che si aprono attorno al futuro dell’ex Inter sono tanti ed uno in particolare potrebbe far anche approdare Paulo Dybala in quel di Parigi.

Uno degli scambi più in auge sarebbe, infatti, quello tra Maurito e l’ex jolly offensivo del Palermo. Altri lidi in cui Icardi sarebbe ben gradito sono, di certo, Roma e Napoli. Il futuro dell’attaccante argentino è ancora tutto da scrivere ma anche la stessa volontà di Wanda Nara di rientrare in Italia potrebbe far la differenza. Inoltre le casse societarie dell’Inter potrebbero rifiorirne da questa trattativa. In particolare, quindici milioni sarebbero di vitale importanza per il bilancio nerazzurro in seguito alla prematura esclusione dalla Champions League. Seguiranno aggiornamenti..