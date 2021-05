Calciomercato Sampdoria, il club blinda Bereszynski: accordo fino al 2025

La Sampdoria è pronta a blindare Bartosz Bereszyński fino al 2025.

Approdato in blucerchiato nel gennaio del 2017, Bartosz Bereszynski, ha diputato una delle sue migliori stagioni dal suo arrivo in Liguria. Con 130 presenze, 1 gol e nessuna squalifica, il terzino, rappresenta uno dei tasselli su cui la Sampdoria è pronta a puntare in vista del futuro. Proprio negli ultimi giorni, il calciatore, in scadenza nel 2023, avrebbe trovato un accordo per prolungare il proprio matrimonio con il club Doriano fino al 2025.

A riportarlo è l’Ansa, secondo cui, il club starebbe inoltre trattando il rinnovo di Claudio Ranieri. Dopo la fumata bianca arrivata durante il primo vertice con il presidente Massimo Ferrero, in cui è arrivato l’ok sul progetto tecnico, adesso, resta da discutere la parte economica. L’attuale stipendio è di 1,8 milioni a stagione, si arriverà a una riduzione in caso di rinnovo ma la possibilità è quella di aggiungere bonus che permettano di avvicinarsi a quella cifra.