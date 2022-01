Calciomercato Salernitana, Mousset: “Ho scelto il 99 come Ronaldo il fenomeno”

Le dichiarazioni di Lys Mousset, nuovo centravanti della Salernitana, in arrivo dagli inglesi dello Sheffield United

"Per me è una nuova esperienza. Da quanto ho potuto vedere, i tifosi sono favolosi e credo che questo possa essere una grande esperienza per me. Ho scelto il 99 perchè mi piace Ronaldo, il fenomeno. Come prima cosa spero di restare in Serie A e spero di aiutare la squadra a centrare l'obiettivo. Il messaggio per i miei nuovi tifosi è: sosteneteci sempre, anche se siamo in fondo alla classifica saremo una squadra fino alla fine".