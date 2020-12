Calciomercato Roma, porte girevoli: Pau Lopez sulla graticola, a Fonseca piace l’ex Palermo Sirigu

Si infiamma il calciomercato in casa Roma.

Si avvicina la prossima sessione di trasferimenti invernale, con tutte le squadre italiane e non che cercano di captare qualche possibile occasione di mercato. Tra queste c’è anche il club capitolino, fortemente interessata a cambiare qualcosa nel suo reparto arretrato. La porta di Paulo Fonseca, nello specifico, risulta essere ancora notevolmente pericolante, con Pau Lopez che da un anno a questa parte non da le giuste garanzie e con un Mirante non del tutto convincente nelle ultime uscite. Queste considerazioni avrebbero portato la dirigenza dei Friedkin a pensare di poter acquistare un altro estermo difensore che possa fare al caso dell’allenatore portoghese, regalandogli finalmente quelle certezze difensive che l’ex tecnico del Porto cerca ormai da diversi mesi.

Il nome sarebbe quello di Salvatore Sirigu, ex portiere del Palermo oggi ai margini del Torino di Giampaolo. Qualche malumore di troppo all’interno dello spogliatoio non ha giovato affatto nei rapporti tra l’allenatore granata e il portiere sardo, fortemente tentato di poter lasciare il Piemonte già a gennaio. Come riportato anche da Il Messaggero, per poter pensare di concludere l’affare Sirigu la Roma dovrà prima cedere Pau Lopez, entrando così in possesso di un capitale economico sufficiente da poter investire sul classe ’87 oggi in maglia granata. Tuttavia – secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni – non sarebbe ancora arrivata alcuna offerta per il portiere spagnolo, il che comporta che la Roma sia necessariamente costretta ad attendere alla porta del patron Urbano Cairo, in attesa di un possibile risvolto di calciomercato.

