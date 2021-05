Calciomercato Roma, Mourinho aspetta Florenzi: dalla scelta del PSG al ruolo da terzino. Le ultime

Alessandro Florenzi potrebbe far ritorno alla Roma nella prossima stagione.

Nato e cresciuto con la casacca giallorossa indosso, il classe ’91 nativo di Roma non ha di certo vissuto delle buone ultime stagioni. Finito definitivamente fuori dai ranghi del progetto di Paulo Fonseca, il terzino capitolino ha cercato fortuna all’estero. Il PSG ha deciso di affidargli la fascia destra a partire dallo scorso calciomercato estivo, trovandosi un giocatore duttile e di grande spinta offensiva.

Tutte caratteristiche sempre dimostrate negli anni passati da Florenzi all’ombra dell’Olimpico, ma che non sono comunque bastate all’allenatore portoghese per confermare il suo posto nell’organico attualmente a disposizione.

Una scelta che – visti i diversi problemi fisici avuti da molti interpreti giallorossi – non ha certamente pagato, visto e considerato l’ottimo rendimento e tasso tecnico espresso da Florenzi nella sua prima annata parigina.

Nonostante un’annata sportiva di ottima fattura, il club del patron Al-Khelaifi non sembrerebbe intenzionata a riscattare il giocatore, arrivato in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una decisione che, dovesse concretizzarsi, riporterebbe ancora una volta Florenzi a Trigoria, come successo due stagioni fa quando il laterale destro aveva cercato fortuna con la maglia del Valencia.

Josè Mourinho dalla prossima stagione guiderà la Roma, e potrebbe effettuare delle valutazioni anche per il futuro di Florenzi. Attaccamento alla maglia e spirito di sacrifico sono sempre stati dei principi imprescindibili per la testa e il cuore del numero 24, che sotto la gestione dello Special One potrà avere una nuova occasione di rivalsa con la casacca giallorossa. Proprio l’ex allenatore del Tottenham avrebbe espresso il suo pieno gradimento per il ritorno a casa del terzino, che nell’ultima annata con i transalpini ha dimostrato di saper occupare in maniera efficace e sempre pronta anche il ruolo di laterale basso, cruccio spesso negativo dell’esperienza giallorossa di Florenzi.

