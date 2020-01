Calciomercato Roma, fumata bianca per Perez: visite mediche domani per l’ex Barcellona

Sciolti tutti i dubbi, adesso Carles Perez è pronto ad approdare in quel di Roma.

Accordo raggiunto tra i giallorossi e il Barcellona: lo spagnolo classe ’98, secondo quanto riportato da Sport, arriverà nella capitale a titolo definitivo con la possibilità dei blaugrana di utilizzare una prelazione in caso di cessione futura. Mancano all’appello soltanto le consuete visite mediche per il giovane talento, che saranno effettuate nella giornata di domani e che, di conseguenza, daranno il via libera alla firma del contratto, stimato intorno ai quattro anni e mezzo.

Calciomercato Roma, Petrachi pesca in Spagna: dopo Ibanez, in arrivo dal Barcellona Carles Perez. Gonzalo Villar…

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona e approdato durante questa stagione in prima squadra, Perez ha fin ora collezionato dieci presenze, totalizzando un gol e tre assist.

Roma-Lazio, Santon: “Rammaricato per il risultato, meritavamo la vittoria. Tifosi? Ci hanno dato una grande carica”