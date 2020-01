Calciomercato Roma, Florenzi e un divorzio già annunciato: il difensore andrà al Valencia. Situazione e dettagli

Alessandro Florenzi vola al Valencia.

Il futuro del numero 24 giallorosso, dunque, sarà lontano da Roma, almeno fino al termine dell’attuale stagione calcistica: proprio in queste ore, infatti, la dirigenza capitolina avrebbe trovato un’intesa di massima con gli iberici per il laterale destro. Si tratterebbe di un prestito secco fino a giugno – senza alcun diritto od obbligo di riscatto a 13-14 milioni come inizialmente preventivato -, col giocatore che andrà a guadagnare 2.6 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Nonostante il tecnico Paulo Fonseca e lo stesso Florenzi abbiano più volte provato a venirsi incontro, l’addio, ormai, sembra inevitabile. L’agente del giocatore Alessandro Lucci, dopo l’incontro di martedì con il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, a Trigoria, è riuscito ad accontentare tutte le parti in causa consentendo al giocatore di trasferirsi in Spagna, dove si giocherà le sue carte per la qualificazione Euro 2020. Dopo una vita passata in giallorosso, il classe ’91 ha deciso di accettare la proposta del Valencia, restano così da limare solo gli ultimi dettagli tra le due società. Seguiranno aggiornamenti…