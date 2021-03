Calciomercato Real Madrid, Marcelo ai saluti: il rapporto con Zidane e l’opzione MLS. La situazione

Il futuro di Marcelo sembra sempre più lontano dal Real Madrid.

Il giocatore brasiliano ha segnato un’epoca con la maglia dei blancos. Tanti i trofei alzati in un ampio decennio costellato di vittorie e trionfi storici. Lui uno dei principali attori protagonisti, capace di galoppare e dare allo stesso tempo ritmo e tempi di gioco alla squadra sulla sua fascia sinistra. Il presente parla tuttavia di un Marcelo scontento, ormai fuori dai piani tecnici del club al quale ha dato tanto e che, a sua volta, non gli ha mai fatto mancare nulla. Sembra infatti destinata a concludersi a breve la sua avventura madridista, con tante squadre in cerca di un giocatore che – nonostante l’età – sia ancora in grado di fare la differenza.

L’opzione che in queste ultime settimane sta sempre più prendendo piede, sarebbe quella di un eventuale trasferimento del terzino brasiliano in MLS. Secondo quanto riportato dal noto periodico transalpino France Football, il classe ’88 avrebbe sul tavolo anche le offerte di Juventus e PSG ma quella che al momento gli fa più gola proviene dalle file dell’Inter Miami. Le intenzioni di Beckham sarebbero molto chiare: portare oltre Oceano il terzo top players dopo i recenti acquisti di Higuain e Matuidi. Questo scenario potrebbe spingere il trentaduenne a fare le valigie, anche considerati i rapporti con il suo attuale tecnico Zinedine Zidane che non sembrano affatto idilliaci. Chissà se, dopo ben 14 anni con la stessa maglia, Marcelo saluterà davvero il Real Madrid per accogliere a braccia aperte l’ambizioso progetto americano.

