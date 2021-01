Calciomercato PSG, Pochettino vuole Pogba: gli 80 milioni, la scadenza e il Manchester United. La situazione

Mauricio Pochettino vuole rinforzare il suo centrocampo.

Arrivato da qualche settimana sulla panchina del PSG, il tecnico argentino ex Tottenham sta cominciando a studiare molteplici soluzioni tattiche per trovare la definitiva quadra della sua squadra. Una delle lacune che Pochettino ha fin da subito trovato si geolocalizza al centro del campo, dove la compagine parigina ha, a detta sua, bisogno di una mezzala di qualità che possa gestire anche da sola l’intero reparto. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome più chiacchierato e in cima alla lista del direttore sportivo Leonardo sarebbe quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United, dove non sta trovando lo spazio e la continuità che aveva avuto nell’esperienza alla Juventus prima e nel primo anno ai Red Devils poi.

Calciomercato Juventus, è ancora caso Dybala: il rinnovo, la proposta di Agnelli e il Manchester United. La situazione

Una pedina dall’assoluta capacità tattica e dalla rinomata classe, che potrebbe fare molto comodo a Mbappè e compagni per il prosieguo di questa stagione in campo nazionale come europeo. Nonostante questo, però, Solskjaer non avrebbe ancora aperto alla cessione del numero 6, per il quale il club di Manchester potrebbe arrivare a chiedere anche una cifra complessiva di 80 milioni di euro. Per un mercato basato sull’autofinanziamento e principalmente sul risparmio a causa dell’emergenza sanitaria, si tratta di una cifra assolutamente fuori portata per quasi tutte le società, ma questo aspetto non sembrerebbe minimamente intimidire il patron Al-Khelaïfi. Chissà che – sfruttando il suo elevato bacino economico – la franchigia parigina non possa aggiudicarsi le prestazioni del classe ’93 già in questa finestra di calciomercato, facendo sfumare automaticamente anche l’interesse per il giocatore del Real Madrid e della Juventus.

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Bakayoko: “Il suo futuro? La nostra posizione è chiara”