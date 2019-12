Calciomercato Perugia, ultimatum a Rajkovic: gli umbri non possono più attendere. La situazione

Difesa da ridisegnare.

Il Perugia ha la necessità di rinforzare il proprio pacchetto arretrato, essendo l’unica squadra nella griglia playoff ad avere una differenza reti negativa (-2). Numeri non certo entusiasmanti per una squadra anche ha voglia di fare bene e provare ad insidiare le posizioni di vertice. Gli umbri questa estate avevano costruito una buona retroguardia, ma l’infortunio di Angella ha stravolto i piani della società.

Adesso il club biancorosso vuole correre ai ripari consegnando al proprio tecnico un rinforzo importante in difesa. L’obiettivo principale è e resta Slobodan Rajkovic, difensore centrale serbo svincolatosi questa estate dopo il fallimento del Palermo. Il classe 1989 in queste settimane si è allenato con il Partizan Belgrado, in attesa di ricevere proposte interessanti da squadra della massima serie italiana.

Calciomercato Perugia, missione a Belgrado per Rajkovic: l’ex Palermo ci pensa e attende una chiamata dalla A

Pero provare convincerlo a tornare in Italia nel campionato cadetto è andato a trovarlo Roberto Goretti, che dopo una chiacchierata ha spiegato al ragazzo qual è il progetto della società umbra. Rajkovic continua a prendere tempo e i biancorossi hanno fissato una scadenza. Secondo quanto riportato da La Nazione, la data sarebbe quella dell’8 gennaio, giorno in cui gli umbri inizieranno a preparale la sfida di Coppa Italia contro il Napoli: “Rajkovic deve decidere quindi entro la riapertura del mercato di gennaio. Il club gli ha fatto sapere di avere già pronta l’alternativa. Si tratta di un calciatore del nostro campionato che avrebbe già dato la sua disponibilità ad accettare la destinazione biancorossa“, si legge.