Calciomercato Parma, nuovi nomi sul taccuino dei Ducali: Verdi e Petriccione per inseguire la salvezza

Momento complicato per il Parma.

Inizia con un sono ko il nuovo anno dei Ducali, crollati al “Tardini” sotto i colpi di un Torino scatenato, andato in gol con Singo, Izzo e Gojak. Una brutta sconfitta che ha messo in forte dubbio la posizione di Fabio Liverani, il cui futuro, resta tutt’oggi in fase di valutazione da parte della dirigenza gialloblù. L’obiettivo del Parma, resta infatti la salvezza. In tal senso, la società ducale, è decisa a rinforzarsi in attacco e a centrocampo per continuare a lottare per difendere la categoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in mezzo al campo piace Jacopo Petriccione del Crotone: un nome già noto a Fabio Liverani. Simone Verdi del Torino, invece, l’idea per il reparto offensivo.