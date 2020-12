Calciomercato Parma, il Ds Carli su Scamacca: “Abbiamo provato a regalarlo a Liverani, ecco cosa non ha funzionato”

Scamacca poteva arrivare al Parma, ma la cifra chiesta dal Sassuolo era troppo alta.

Queste le parole di Marcello Carli, direttore sportivo del Parma intervenuto con una clamorosa indiscrezione di calciomercato. Il club del neo patron Kyle Krause avrebbe provato a prelevare – durante la scorsa sessione di trasferimenti estiva – Gianluca Scamacca dal Sassuolo, regalando così a Liverani un rinforzo offensivo giovane e di assoluto talento. Il calciatore romano – per il quale Parma e Sassuolo non hanno poi trovato l’intesa – , tuttavia, ha preferito la corte del Genoa, dimostrando ai più il suo potenziale e la sua qualità in zona gol in questo inizio di Serie A. Il ds della compagine ducale ha così spiegato come l’affare non si sia poi effettivamente concretizzato: “Abbiamo provato a convincere sia il ragazzo che la società, ma il tutto non è andato a buon fine. Il Sassuolo chiedeva 20 milioni di euro, tant’è che il Genoa lo ha preso con la formula del prestito secco. Noi queste operazioni non le facciamo, al presidente non piacciono e ciò va a vantaggio suo, e quindi non siamo andati su questi giocatori”.

