Calciomercato Parma, Faggiano su Kurtic: “Ci piace, ma non è l’unico. Valuteremo le opportunità”

Mosse in entrata in programma per il Parma.

I ducali, dopo avere blindato Dejan Kulusevski fino al termine della stagione, rifiutando lo scambio con Marko Pjaca e facendo dunque sì che il centrocampista svedese possa diventare concretamente un giocatore della Juventus soltanto a giugno, stanno valutando alcuni innesti. In particolare, nel mirino ci sarebbe Jasmin Kurtic, attualmente tra le fila della SPAL.

Parma, Faggiano ammette: “Kulusevski via a gennaio? Non c’è mai stata questa possibilità, Dejan ha fatto la sua scelta”

Il ds Daniele Faggiano, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua in merito all’interessamento del club emiliano nei confronti dello sloveno ex Palermo e Atalanta: “Non abbiamo priorità, acquisti da fare tutti i costi. Certo, valuteremo le opportunità di mercato e a centrocampo e in difesa potremmo muoverci qualora si presentasse l’occasione giusta. Kurtic ci piace, ma non è l’unico. In quel ruolo stiamo valutando tre o quattro nomi“.