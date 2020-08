Calciomercato Palermo: via libera per il ritorno di Fallani, ma la SPAL detta le condizioni

Il Palermo riporta Mattia Fallani in Sicilia, ma alle condizioni della SPAL

Apre così l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, facendo il punto sul ritorno del giovane portiere in rosanero. Il club di Viale del Fante, infatti, ha deciso di confermare la gerarchia tra i pali per la prossima stagione di Serie C. Il vice di Alberto Pelagotti sarà nuovamente Mattia Fallani. L’estremo difensore, tuttavia, non si trasferisce ai siciliani a titolo definitivo, come la società avrebbe voluto, bensì ancora una volta in prestito. A dettare le condizioni del trasferimento la SPAL, che detiene il cartellino del classe 2001. Il terzo portiere, che partirà anch’egli per il ritiro a Petralia Sottania, invece, sarà il giovanissimo Marco Matranga, proveniente dalla Berretti.

Il Palermo, intanto, in vista dell’inizio del campionato, sta tentando di mettere a segno gli ultimi colpi. Secondo quanto riporta il noto quotidiano, occhi puntati su Simone Corazza, in uscita dalla Reggina. I rosanero tuttavia dovranno fare i conti con la concorrenza dell’Avellino. Inoltre, il duo Castagnini-Sagramola guarda in casa Livorno. A destare l’interesse della dirigenza il mediano Davide Agazzi e l’esterno offensivo Davide Marsura, quest’ultimo già allenato dal tecnico Roberto Boscaglia nel corso della sua esperienza a Brescia.

