Calciomercato Palermo, un pupillo di Castagnini per la difesa: occhi su Liviero, piace anche Donnarumma

“Il vero vuoto da colmare è a sinistra, alla voce terzino. Il Palermo, in questo momento, è monco in quel ruolo che è stato di Vaccaro nella stagione appena conclusa“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando degli obiettivi di mercato del Palermo. Il club rosanero, ottenuta la promozione in Serie C, sta muovendo i suoi primi passi per rinforzare l’organico, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e in grado di riuscire a competere per le posizioni di vertice ne campionato di terza serie, ben più impegnativo di quello appena trascorso.

Mirri: “Stadio, centro sportivo e nuovo allenatore. Voglio il Palermo in Serie A, ma non sono un benefattore”

Tra i reparti che vanno rinforzato ci sono sicuramente, oltre l’attacco, che le corsie difensive. A destra c’è il solo Doda, mentre a sinistra un vuoto. Chiaramente Crivello all’occorrenza può ricoprire quel ruolo, ma l’addio di Vaccaro costringe il club rosanero a correre immediatamente ai ripari. Tra i profili seguiti dal duo Sagramola-Castagnini c’è sicuramente Matteo Liviero, protagonista della promozione del Vicenza in Serie B, e con il contratto in scadenza con i biancorossi.

Il classe ’93, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, quando Castagnini ne era il responsabile, rappresenta un profilo di sicuro affidamento con una buona esperienza nella categorie. Tra le alternative c’è anche Daniele Donnarumma del Monopoli, società con la quale è legato da un altro anno di contratto. Per Donnarumma, inoltre, c’è anche da battere la concorrenza di Reggina e Pescara.