Calciomercato Palermo, ultimo giorno in rosanero: otto conferme e tanti addii. Sforzini in stand-by

“Per gran parte della squadra che ha riportato il Palermo tra i professionisti, questo sarà ufficialmente l’ultimo giorno in rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei calciatori del Palermo che vedranno scadere quest’oggi i loro contratti con il club di viale del Fante e che probabilmente non verranno confermati per la prossima stagione in Serie C. A restare in organico, della squadra che ha dominato la D resteranno certamente otto elementi (ai quali quasi sicuramente si aggiungeranno Doda e Lucca), tesserati già la scorsa estate con l’accordo di rinnovo in caso di promozione.

“Pelagotti, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli, Santana e Floriano sono gli otto sicuri della conferma. Tutti gli altri hanno il contratto in scadenza al termine del mese e sono pochi, se non pochissimi, quelli che possono contare sulla possibilità di proseguire la propria avventura in Sicilia. Gli under Doda e Lucca, ad esempio, hanno la sicurezza di un posto al fianco degli otto «big» nel gruppo che si riunirà ad agosto a Petralia Sottana per il ritiro pre-campionato“, si legge.

Per quanto concerne gli altri giovani, tra chi è rientrato alla base dal prestito e chi attende una chiamata, ci sono gli under Kraja, Fallani, Langella, Felici, Silipo e Peretti. Rizzo Pinna, Vaccaro, Ambro e Lucera, invece, attendono una chiamata da parte della società e sperano di restare nel capoluogo siciliano almeno per un’altra stagione. Ha già salutato, invece, Gianni Ricciardo che si è accasato al Seregno, mentre Sforzini resta alla finestra. Poche chance di permanenza, infine, per Mauri e Ficarrotta.