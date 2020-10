Calciomercato Palermo, ultime ore per completare la rosa: si monitora Luperini. Terzino e attaccante…

“Ultime ore per capire, ultime ore per provare a inserire gli innesti per rendere il Palermo più completo e competitivo”.

Apre così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i fari in casa Palermo, dove Roberto Boscaglia chiede e aspetta nuovi rinforzi soprattutto a centrocampo e in attacco. In conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Potenza – rinviata causa Covid-19 -, il tecnico originario di Gela non ha nascosto di aspettarsi almeno altre due-tre pedine che possano andare a completare e rinforzare un organico non ancora al top. D’altra parte, nella lista da presentare alla Lega compaiono ancora ben quattro slot libere.

Il reparto sicuramente più in deficit è il centrocampo, con il duo amministrativo Sagramola-Castagnini particolarmente attendi alla situazione di Gregorio Luperini. “Il centrocampista del Trapani è legato a doppio filo alla situazione della società granata che nei prossimi giorni andrà incontro alla radiazione. Non appena il provvedimento sarà esecutivo il giocatore potrà risultare svincolato. A quel punto il Palermo potrà tentare l’affondo e la situazione dovrebbe andare a favore del club rosanero perché pare che il giocatore abbia già espresso il suo gradimento al trasferimento alla corte di Boscaglia”.

Resta aperto anche il discorso sull’attaccante che alla fine molto probabilmente non arriverà, “anche se è giusto fare qualche considerazione riguardo a infortuni, squalifiche ed eventuali indisponibilità per positivi al Covid e che potrebbero spiazzare durante l’annata. Un altro attaccante potrebbe far comodo”.

L’altro tema pressante è quello del terzino destro. A tal proposito ieri Masimiliano Doda, non sarebbe stato utilizzabile nella gara contro i lucani di Mario Somma, stesso discorso per Andrea Accardi: entrambi alle prese con un piccolo problema fisico. Ragion per cui “un laterale destro è nella lista dei desideri di Boscaglia, anche perché Somma verrà impiegato quasi sempre da centrale difensivo nel suo ruolo naturale. Fino a questa sera c’è il tempo per reperirne uno, anche se alla fine la scelta potrebbe ricadere anche su uno svincolato, quindi, per questo motivo non c’è fretta di chiudere entro oggi”, scrive il quotidiano.