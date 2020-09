Calciomercato Palermo, tutto fatto per Kanoute: trovata l’intesa con il Catanzaro. L’attaccante a breve in città

Mamadou Kanoute è virtualmente un nuovo giocatore rosanero.

Il Palermo, alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire più ruoli nel reparto, aveva da tempo messo nel mirino il duttile giocatore di proprietà del Catanzaro: esterno offensivo, seconda e prima punta dotato di grandi qualità tecniche e fisiche. Un profilo, dunque, che andrà ad arricchire e non poco lo scacchiere a disposizione di mister Roberto Boscaglia.

Il senegalese classe ’93, che sin da subito si è detto pronto a lasciare la Calabria per approdare in Sicilia – nonostante fosse legato è legato ai calabresi da un contratto che scadrà il prossimo anno -, aveva trovato l’accordo di massima con la dirigenza rosanero già da diversi giorni: il calciatore, che nel corso dello scorso campionato di Serie C ha messo a segno 6 gol in 26 presenze, firmerà un contratto biennale. Appianate dunque le distanze con il Catanzaro; dopo vari contatti, infatti, il Palermo ha trovato l’intesa anche con la dirigenza giallorossa, sia per quanto riguarda l’entità dell’indennizzo che la relativa dilazione di pagamento.

Adesso, non resta altro che attendere che Kanoute firmi il contratto che lo legherà ufficialmente al club rosanero per i prossimi due anni. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, tra oggi e domani il ragazzo, salvo clamorosi colpi di scena, è atteso nel capoluogo siciliano.