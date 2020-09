Calciomercato Palermo, trovata l’intesa con Kanoute: c’è solo un nodo da sciogliere. Le ultime

Momoudou Kanoute è l’obiettivo numero uno per l’attacco del Palermo.

A otto giorni dall’inizio del campionato di Serie C, la dirigenza rosanero è ancora alla ricerca del suo bomber: il profilo dell’attaccante senegalese – valutato attentamente dal club – stuzzica e non poco il duo dirigenziale Sagramola–Castagnini, a cui è stato affidato l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità alla squadra guidata da mister Roberto Boscaglia.

Il Palermo – stando a quanto si legge sul portale Gianlucadimarzio.com -, avrebbe trovato l’accordo con Kanoute, attaccante del Catanzaro che firmerà un contratto biennale. Allo stato attuale, sembra mancare ancora l’intesa tra le due società: i rosanero offrono 50 mila euro da versare in caso di promozione in tre anni, i calabresi li vorrebbero subito. Seguiranno aggiornamenti…