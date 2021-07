Calciomercato Palermo, si studiano le operazioni in entrata: da Buttaro a Pandolfi

Il difensore classe 2002 proveniente dalla Roma si avvicina sempre di più

Il Palermo studia le operazioni in entrata. "Manca solo l'ufficialità per Buttaro , difensore classe 2002 proveniente dalla Roma ", si legge sul "Giornale di Sicilia".

I grandi rebus riguardano, però, il reparto offensivo in cui resta da completare il parco attaccanti. Tra i corteggiamenti per Lucca ed il via libera della società di Viale del Fante per il trasferimento di Saraniti al Gubbio, restano da completare gli slot a disposizione di Giacomo Filippi.