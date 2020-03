Calciomercato Palermo, si punta su Lucca: il centravanti ha convinto tutti. Imborgia: “Decideremo a fine stagione”

“Ipotizzare il futuro in questo momento è quantomeno azzardato se non impossibile. Ma se una linea di demarcazione nei progetti del Palermo si può comunque intravedere è certamente collegata alla fiducia da dare ai giovani“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando del futuro del club rosanero. Ad otto partite al termine del campionato la società di viale del Fante inizia a riflettere sui calciatori su cui puntare anche in vista della prossima stagione. Uno dei giocatori su cui il Palermo sicuramente vuole scommettere è Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 arrivato nel corso del mercato di gennaio.

Il contratto di Lucca col Torino scadrà giugno ed il ragazzo non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Alla scadenza, quindi, i rosanero avranno una corsia privilegiata per ottenere il sì dell’attaccante: “Un accordo già definito non c’è ma non c’è neppure nessuna preclusione – ha spiegato il suo agente, Ninni Imborgia – aspettiamo il finale di stagione, poi insieme alla famiglia e al ragazzo valuteremo“.

Un gol con la maglia delle Palermo, nel match contro il Biancavilla, e la stima del tecnico Rosario Pergolizzi. Intanto Lucca è costretto, come tutti i calciatori a restare a casa: “Sta bene, e visto il divieto, forse è meglio che resti a Palermo senza le distrazioni che la sua età potrebbe procurargli. Il suo primo impatto con la città è stato ottimo“, ha concluso il produttore palermitano Ninni Imborgia.