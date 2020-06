Calciomercato Palermo, si pensa al futuro: Martin e Martinelli punti fermi, ma il centrocampo è da ricostruire

“Un reparto da costruire, partendo da due fondamenta solide. Martin è pronto ad essere il faro del Palermo anche in Serie C, con Martinelli fido «scudiero» al suo fianco“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del centrocampo rosanero del prossimo anno. Il club rosanero già da diverse settimane, complice il blocco anticipato dei campionati dilettantistici, sta riflettendo sui calciatori presenti in organico, cercando di capire chi può tornare utile alla causa anche in Serie C (si attende l’ufficialità della promozione).

Certamente faranno parte del Palermo del prossimo anno anche Martin e Martinelli, che si sono meritati la conferma sul campo. Il primo è stato una vera e propria sorpresa, viste soprattutto le modalità del suo arrivo nel capoluogo siciliano, mentre il secondo partiva già come certezza, avendo anche diverse presenze in Serie B. Attorno a loro, Sagramola e Castagnini costruiranno, quindi, l’organico che poi verrà messo a disposizione del nuovo tecnico.

Proprio per quanto concerne la panchina è ancora prematuro fare dei passaggi concreti. Alcuni allenatori finiti nel mirino del club rosanero, infatti, sono sotto contratto con altre squadre che probabilmente torneranno in campo per concludere la stagione. Tra questi ci sono Roberto Boscaglia, Fabio Caserta, Gianluca Grassadonia e Vincenzo Italiano. A prescindere, però, dalla guida che verrà scelta in rosa ci stanno anche Martin e Martinelli

Il centrocampo, insieme alla difesa, quindi è probabilmente uno dei ruoli in cui potrebbero esserci più conferme, ma che necessità altrettanto di innesti pronti per la C e in grado di fare la differenza. Difficilmente ci sarà ancora Juan Mauri, utilizzato col contagocce nelle stagione appena trascorse. Il futuro di Langella e Kraja è legato a Pisa e Atalanta, mentre è da valutare Ambro, uno dei pochi giovani palermitani che potrebbe restare in rosanero.