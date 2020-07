Calciomercato Palermo, si complica la caccia all’attaccante: Zaro obiettivo per la difesa

È Giovanni Zaro l’obiettivo numero uno del Palermo per la difesa.

Secondo quanto riportato dal ‘Giornale di Sicilia’, nonostante il reparto arretrato sia (al momento) quello con più opzioni a disposizione, la dirigenza rosanero è alla ricerca di qualche puntello per completare la difesa. L’ultimo nome accostato al club rosanero è quello del centrale classe ’94, attualmente in forza al Modena.

“Il club emiliano sembrerebbe disposto a lasciarlo andare e in Sicilia troverebbe anche una vecchia conoscenza, avendo giocato con Santana negli anni trascorsi alla Pro Patria. Più che al centro, però, le priorità in difesa per il Palermo sono sulle fasce. Aspettando il rinnovo di Doda, il club di viale del Fante si trova attualmente senza terzini (o meglio, solo con Crivello e Accardi adattabili). Gli obiettivi restano Garufo della Reggina per la fascia destra e Liviero del Vicenza sulla sinistra, dove si osserva con attenzione anche Beruatto della Juventus U23”.

Il reparto da puntellare con maggiore attenzione, invece, è l’attacco. Tuttavia, dopo Daniele Paponi, un altro nome sondato dal Palermo si avvia a defilarsi dalla lista dei possibili acquisti. Si tratta del fantasista Stefano Giacomelli, in scadenza di contratto col Vicenza, potrebbe rinnovare a breve col club veneto, neopromosso in Serie B.

“Si va dunque restringendo la rosa di nomi valutati dalla dirigenza del Palermo per rinforzare il reparto offensivo, con Corazza della Reggina e Brighenti del Monza sempre in cima alla lista, seguiti da Caturano della Virtus Entella, Di Piazza del Catanzaro e Gliozzi del Sassuolo. Per quanto riguarda la mediana, invece, occhi puntati sempre su De Rose della Reggina e Cinelli del Vicenza come possibili profili di esperienza, ma per completare il reparto c’è l’intenzione di pescare tra i giovani. Biondi del Catania resta un obiettivo (difficile, c’è tanta concorrenza), poi si punta anche su possibili sinergie con dei club di Serie A per portare in Sicilia alcuni pezzi forti dei loro vivai: Colpani dell’Atalanta (attualmente in prestito al Trapani) e Pezzella della Roma sono i principali profili valutati dalla società rosanero, che comunque non ha fretta di muoversi”, conclude il noto quotidiano.