Calciomercato Palermo, Sagramola e Castagnini studiano una nuova formula: la strategia per trattenere gli under

“Operazione under, per adesso c’è questo nelle priorità del Palermo. Per il resto, a cominciare dall’allenatore, il tempo è dalla parte dei rosanero“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando dei piani rosanero per cercare di mantenere in organico i giovani che si sono messi in mostra nel corso del campionato appena trascorso. Oltre all’ossatura composta dagli over Pelagotti, Lancini, Crivello, Accardi Martin e Martinelli, la dirigenza del Palermo ha intenzione di provare a confermare anche diversi under.

Nel mirino ci sono Silipo, Kraja, Langella, Peretti, Fallani e Felici. Rispetto a questa estate, però, quando arrivarono in Sicilia con la formula del prestito secco, adesso, il duo Sagramola-Castagnini vuole cambiare strategia e prenderli a titolo definitivo con una formula un po’ particolare e sicuramente nuova, ma ben conosciuta dai dirigenti rosanero che l’hanno attuata anche quando erano al Brescia.

Calciomercato Palermo, caccia al bomber: per la Serie C serve un attaccante da doppia cifra

“Il club ha messo sul tavolo una proposta, se vogliamo innovativa, perché prevede di acquisire il cartellino del giocatore senza versare denaro, ma garantendo un diritto di “recompra” al club di appartenenza in uno o un paio di anni. Qualora, poi, la società in questione non fosse più interessata al suo ex giocatore, verrebbe garantita una percentuale sulla eventuale rivendita. Una formula che, tutto sommato, offre dei vantaggi ad entrambi i contraenti: prima di tutto perché non implica un esborso immediato di chi acquista e poi perché alleggerisce il club che detiene il cartellino dello stipendio che dovrebbe garantire al suo tesserato in caso di prestito in C“, si legge.

Palermo, Sforzini e il sogno rosanero: il suo futuro passa dal nuovo allenatore, il bomber attende una chiamata

Una modalità che piace anche ai club con i quali il Palermo sta trattando, al punto che risultano ben avviate le negoziazioni con la Roma per Silipo, con l’Atalanta per Kraja, con il Verona per Peretti e con Pisa e Spal per Langella e Fallani. Situazione diversa, invece, quella legata a Felici, il cui destino è legato al futuro del Lecce. Resteranno, infine, quasi certamente Doda e Lucca: il primo già dalla scorsa stagione di proprietà rosanero, il secondo pronto a sposare il progetto Palermo, essendo in scadenza col Torino.