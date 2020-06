Calciomercato Palermo, rivoluzione sulle corsie: idea Marsura, pressing per De Col

“C’è un Palermo da rifare ed è quello che gioca sulle corsie esterne“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle mosse di mercato del club rosanero. La dirigenza di viale del Fante da qualche settimana ha iniziato, da una parte, a ragionare sui calciatori da confermare, e dall’altra, sui possibili rinforzi in vista del prossimo campionato di Serie C, sempre in attesa che arrivi l’ufficialità della promozione da parte del consiglio federale.

L’organico che ha chiuso il campionato di Serie D al primo posto con sette lunghezze di vantaggio sul Savoia necessita di nuovi innesti in tutti i reparti, in maniera particolare sulle corsie esterne. Il modulo dipenderà dal tecnico che verrà scelto per guidare la squadra (Boscaglia il sogno, Italiano e Caserta le alternative), ma la certezza è che le fasce vanno rivoluzionate.

Nella stagione appena trascorsa come terzini i rosanero si sono affidati a Doda e Vaccaro. Il primo avrà una chance tra i professionisti, mentre per il secondo il destino sembra esser quello di una separazione, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A prescindere da come il nuovo allenatore sceglierà di impiegare le risorse già presenti (Accardi e Crivello), quindi, il Palermo avrà dei nuovi esterni difensivi.

Per la corsia destra piace Filippo De Col della Virtus Entella “per il quale Castagnini ha chiesto informazioni nei giorni scorsi“, si legge. Stesso discorso vale per il reparto offensivo, dove l’unico certo di un posto è Floriano, con Santana che porterà a giocarsi le sue carte magari da subentrato. “Il sondaggio per Fedato del Gozzano è solo un indizio di come il club si stia muovendo per rinforzare le corsie anche nel reparto avanzato, oltre che in difesa. E potrebbe tornare in auge un nome già cercato a gennaio, quello di Marsura del Livorno“, conclude il quotidiano.

