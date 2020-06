Calciomercato Palermo, prime mosse: De Col e Comi gli obiettivi, piace anche il palermitano D’Angelo. La situazione

“Due centrali, uno difensivo ed uno per l’attacco, di nome, spessore e piglio vincente“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, analizzando i movimenti di mercato in entrata del Palermo. Il club rosanero, che resta sempre in attesa dell’ufficialità della promozione in Serie C, da qualche settimana è al lavoro per iniziare a costruire l’organico in vista della prossima stagione. Della squadra che ha vinto il campionato di Serie D resteranno in pochi.

Se ad alcuni la società di viale del Fante ha già comunicato che non rientrano più nei piani, per altri si cerca di trovare un accordo per il rinnovo dei prestiti: Kraja, Langella, Peretti, Silipo e Felici. Tutti under che si sono messi in mostra nel corso della stagione. Il Palermo ha però sondato il terreno anche per profili più esperti. Filippo De Col, terzino destro in forza della Virtus Entella e Gianmario Comi, centravanti di proprietà della Pro Vercelli.

Nome nuovo, invece, per quanto concerne la mediana. I rosanero avrebbero messo, infatti, nel mirino il palermitano Santo D’Angelo, ventiquattrenne di proprietà del Livorno (in prestito al Potenza) con un passato alla Sicula Leonzio. Un giovane che vanta già diverse esperienze in terza serie. Infine, per quanto riguarda Lorenzo Lucca il Palermo è intenzionato a dargli fiducia, col giovane pronto a firmare un contratto pluriennale che lo leghi ai rosanero.