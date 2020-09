Calciomercato Palermo, pressing su Foglia: trattativa aperta con l’Arezzo. Situazione e dettagli

“Adesso caccia a Foglia”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sul calciomercato del club rosanero. D’altra parte, il prossimo 27 settembre – sempre se la frattura fra la Lega Pro e l’Assocalciatori non porti realmente allo sciopero – comincerà il campionato di Serie C e l’organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia è ancora da completare. Ragion per cui, la dirigenza rosanero continua a setacciare il mercato e vagliare opzioni spendibili per integrare i vari reparti. Servirebbero ancora 4/5 giocatori di livello per mettere la squadra nelle condizioni di legittimare ambizioni di vertice. “Con Odjer e Broh, che a questo punto arriverà la prossima settimana, il Palermo va a definire un reparto che al momento conta soloPalazzi e Martin che si dovrà arricchire anche di un altro innesto”.

Il duo Castagnini-Sagramola, infatti, è in pressing su Fabio Foglia, centrocampista esperto, duttile e dotato di importanti tempi di inserimento. Il Palermo ha già avviato i contatti con l’Arezzo, club che detiene il cartellino del centrocampista, e l’entourage del calciatore che, in carriera, vanta quasi 250 presenze in Serie C. Il calciatore sembra deciso a cambiare aria e tuffarsi in una nuova avventura, ma nella giornata di ieri “ha giocato60’ di un’amichevole precampionato con la squadra amaranto e l club gli ha proposto un rinnovo del contratto che scade il prossimo anno”. Il club di Viale del Fante attende, l’Arezzo riflette. Le prossime ore, dunque, potrebbero essere decisive in questo senso.