Calciomercato Palermo, più Floriano che Piccolo: la strategia della società rosanero. I dettagli

“Floriano «stacca» Piccolo nelle preferenze del Palermo per quello che, con ogni probabilità, sarà l’unico acquisto sul mercato invernale da parte del club di viale del Fante“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dei possibili acquisti del Palermo nel corso della finestra invernale di calciomercato. La necessità del club rosanero è quella di dare a Pergolizzi un vice Santana, con l’argentino che sarà costretto a stare fermo per circa quattro mesi. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Piccolo della Cremonese e Floriano del Bari.

Proprio Floriano, al momento, sembra esser in cima alla lista delle preferenze della società di viale del Fante, con l’attaccante che a breve risolverà il contratto che attualmente lo lega al Bari, club che milita nel campionato di Serie C. Qualora il Palermo dovesse optare per Floriano, il classe 1986 potrebbe esser a disposizione a partire dalla seconda gara del girone di ritorno contro il San Tommaso.

La regola infatti stabilisce che chi si svincola da un club deve attendere 30 giorni dall’ultima gara disputata con la precedente squadra per poter scendere in campo con la nuova maglia. Proprio tale regola frena fortemente i rosa sull’acquisto di Piccolo della Cremonese, sceso in campo due giorni fa nel match contro la Juve Stabia e che quindi sarebbe a disposizione a partire dal 26 gennaio.

Non solo Piccolo e Floriano, il Palermo, infatti starebbe valutando anche alcuni profili di Serie C: “Tra questi, Polidori del Siena, che però ricopre il ruolo di punta centrale e in quella posizione il Palermo appare già abbastanza coperto, con Ricciardo e Sforzini in organico. Per gli altri reparti, infine, al momento non sembra esserci alcuna ricerca. La priorità della dirigenza è colmare il buco in avanti generatosi a seguito dell’infortunio di Santana, mentre in difesa e a centrocampo il Palermo non ha problemi numerici“, conclude il quotidiano.

