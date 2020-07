Calciomercato Palermo, per la fascia sinistra occhi su Migliore: lo svincolato che disse no a Zamparini

“Il Palermo vuole lo svincolato che disse no a Zamparini”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, puntando i riflettori in casa rosanero. Il mercato, formalmente, riapre il 1° settembre. Il campionato di Serie C dovrebbe addirittura partire il 27 settembre. Il tempo, non manca di certo, ma il duo Sagramola–Castagnini è pronto a far valere il fascino rosanero.

“A Palermo stanno ragionando su Francesco Migliore, terzino mancino fino a quest’anno in forza alla Cremonese in Serie B. La missione non è, poi, così impossibile, perché il difensore è andato in scadenza addirittura il 30 giugno dopo una querelle sul rinnovo non andata in porto. Il giocatore infatti dall’1 luglio non fa più parte del roster di Bisoli nonostante il campionato sia ancora da ultimare. A 32 anni, Palermo, anche in C, può rappresentare un bella chance per la carriera, quella di vincere un campionato con una maglia blasonata come quella rosanero”.

Il terzino sinistro classe ’88, rispecchia perfettamente quelle credenziali ricercate dalla dirigenza rosanero per colmare il vuoto lasciato da Francesco Vaccaro e rinforzare l’organico in vista della prossima stagione in Serie C: “Giocatore di categoria superiore con un elevato tasso di esperienza e con lo status di svincolato, una tipologia di calciatori che Sagramola e Castagnini stanno tenendo d’occhio in modo particolare in questa era post Covid-19 in cui molte società, per via della crisi economica, potrebbero privarsi di alcuni giocatori che appesantiscono il libro paga, quando addirittura non iscriversi ai prossimi campionati”.

Due stagioni fa, Rino Foschi provò a prenderlo, ma si scontrò con la volontà del giocatore che non credeva nella solidità dell’allora società di Zamparini. Dunque, Migliore torna a stuzzicare la fantasia della piazza rosanero: una suggestione che può trasformarsi in realtà se le cose dovessero prendere il verso giusto.

“La decisione finale dipenderà molto anche dall’allenatore che siederà sulla panchina siciliana il prossimo campionato, per il quale ancora non c’è nulla di definito. Il ventaglio di opportunità è ampio, poi tutto dipenderà dai tempi di intervento rispetto ad altre pretendenti e dalla linea che si intende perseguire per questo ruolo, quella dell’usato sicuro e o della linea verde. In viale del Fante l’idea su Migliore c’è e prossimamente potrebbero partire i primi contatti con l’entourage del terzino sinistro”.