Calciomercato Palermo, per Broh e Kanoute manca poco: occhi su Calvano, Bianchi e Foglia. Le ultime

Il Palermo è in cerca di rinforzi.

Sfumata l’operazione Corazza che ha firmato con l’Alessandria, l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno comunque proseguito, senza mai fermarsi, nella ricerca del nome che dovrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister Roberto Boscaglia. Tra tutti, la dirigenza rosanero ha messo gli occhi su Mamadou Kanoute, attaccante classe ’93 di proprietà del Catanzaro.

Il Palermo ha già trovato l’accordo con il giocatore, che firmerà un contratto biennale. Allo stato attuale, sembra mancare solo l’intesa tra le due società: i rosanero offrono 50 mila euro da versare in caso di promozione in tre anni, i calabresi li vorrebbero subito. “Intanto, l’attaccante senegalese resta fermo e aspetta, forte di un accordo già raggiunto con Sagramola e Castagnini per trasferirsi all’ombra di Monte Pellegrino”, scrive l’odierna edizione del Giornale di Sicilia.

Situazione diversa invece per Jeremy Broh. Il centrocampista italiano di origini ivoriane, che al Cosenza in Serie B – dove è stato girato in prestito dal Sassuolo – ha collezionato 18 presenze e realizzando una rete, attende solo l’esito negativo del tampone per prendere un volo diretto verso la Sicilia.

I due rinforzi, dunque, si avvicinano, ma in casa rosanero manca ancora qualche tassello. A centrocampo, per esempio, “l’intenzione del tecnico è quella di avere almeno un altro mediano da inserire in rosa per poter sfruttare maggiori alternative dal punto di vista tattico”. I nomi in ballo restano gli stessi: da Calvano del Verona a Bianchi della Reggina, passando per Steffé della Triestina e Foglia dell’Arezzo. Non è da escludere, infine, un rinforzo anche in difesa, per completare le coppie di terzini, scrive il noto quotidiano.