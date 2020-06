Calciomercato Palermo, Paponi il nome nuovo per l’attacco: Caserta lo ha già allenato

Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.

Nonostante le divergenze e i continui botta e risposta con mezzo stampa tra Dario Mirri e Tony Di Piazza, la dirigenza rosanero da qualche settimana è al lavoro per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: tra i pali Alberto Pelagotti rappresenta una sicurezza. Tre quarti di difesa sono confermati. Nessun dubbio, infatti, su Roberto Crivello, Edoardo Lancini e Andrea Accardi. Mentre in mediana continueranno a far parte dell’organico anche il francese Malaury Martin e lo svizzero Alessandro Martinelli. In avanti, sicuro di un posto, al momento, solo Roberto Floriano.

Crivello: “Serie C campionato difficile. Felice di aver portato il Palermo tra i professionisti”

Il duo Sagramola-Castagnini, dunque, avrà l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità alla squadra e allestire una rosa di livello per cercare di puntare alla promozione in cadetteria fin da subito, come richiesto dalla proprietà. Il reparto che necessita di maggiori interventi è certamente l’attacco. Dopo il Cda di ieri – scrive l’odierna edizione del ‘Corriere dello Sport’ -, il nome nuovo per il reparto offensivo, è quello di Daniele Paponi, già allenato da Fabio Caserta la scorsa stagione.

Palermo, cda senza sussulti: Mirri tratta con Di Piazza. Centro sportivo, ipotesi Piana degli Albanesi

“La scelta di Caserta per la panchina, fa pensare ad un interesse per Daniele Paponi, 32 anni, allenato da Fabio la stagione scorsa a Castellammare, autore di 33 gol nelle ultime 3 stagioni di C (8+12+13), due nella Juve Stabia ed una a Piacenza, club col quale ha rescisso il contratto la settimana scorsa ed è dunque svincolato”, si legge.

L’identikit è semplice: il Palermo cerca un attaccante di razza capace di garantire la doppia cifra di marcature in Serie C. Dunque, seppur quest’anno il mercato decollerà molto più tardi rispetto al solito, le prossime settimane saranno decisive in casa rosanero.